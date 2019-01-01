Уильямс решило отомстить Кубице - источник

Кубица пострадал из-за того, что рано сообщил о своем уходе из команды.

Польский пилот Роберт Кубица в недоумение действиями своей команды. Уильямс заменил старое антикрыло, но при этом не сообщили гонщику.

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Итальянский журналист Роберто Кинкеро поделился мнением, что поляк имеет в виду Клэр Уильямс, которая является заместителем руководителя команды. Журналист предполагает, что она решила отомстить гонщику из-за того, что тот слишком рано сообщил об уходе.

“Похоже, что обе стороны считают дни до конца сезона, когда смогут вздохнуть с облегчением. Кубица ищет варианты в других сериях, но в Уильямсе ничего не изменится после его ухода.

Так все и будет до кардинальной смены в руководстве одной из самых выдающихся команд в истории Формулы-1“, - приводит слова Кинкеро F1sport.it.

Кинкеро считает, что такой поступок Кубицы помешал Уильямсу в переговорах с другими пилотами на место в команде из-за финансового вопроса.

Отметим, что Кубица занимает 19 место в рейтинге лучших пилотов.