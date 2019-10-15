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Хэмилтон: У нас с Боттасом лучшая пара Формулы 1

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Мерседес имеет лучшую пару в сезоне.
Хэмилтон и Боттас
Хэмилтон и Боттас
Getty Images

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу того, что он с Валттери Боттасом составляют лучшую пару пилотов Формулы-1. 

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“Да, абсолютно точно. У нас наилучшая комбинация из возможных. Не вижу, в какой команде баланс лучше, чем у нас.

Мы стараемся с Валттери победить друг друга. Он хочет побить меня, я - его. 

Между нами установились зрелые отношения. Когда я был моложе, такого не было. Мы с Валттери отлично сработались. 

С каждым годом он становится все быстрее. Так что мне все время нужно придумывать что-то новое, чтобы оставаться впереди“, - цитирует Хэмилтона GrandPX.news. 

Отметим, что Мерседес выиграл Кубок Конструкторов.

Напомним, что Гран-при Японии выиграл Боттас.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Мерседес, Формула 1
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