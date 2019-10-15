Хэмилтон: У нас с Боттасом лучшая пара Формулы 1
Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу того, что он с Валттери Боттасом составляют лучшую пару пилотов Формулы-1.
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“Да, абсолютно точно. У нас наилучшая комбинация из возможных. Не вижу, в какой команде баланс лучше, чем у нас.
Мы стараемся с Валттери победить друг друга. Он хочет побить меня, я - его.
Между нами установились зрелые отношения. Когда я был моложе, такого не было. Мы с Валттери отлично сработались.
С каждым годом он становится все быстрее. Так что мне все время нужно придумывать что-то новое, чтобы оставаться впереди“, - цитирует Хэмилтона GrandPX.news.
Отметим, что Мерседес выиграл Кубок Конструкторов.
Напомним, что Гран-при Японии выиграл Боттас.
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