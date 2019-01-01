Феттель: Надеюсь, Мерседесу когда-нибудь наскучит побеждать

Немец назвал секрет успеха своих соперников.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал успех гонщиков Мерседеса, которые на Гран-при Японии завоевали Кубок конструкторов.

“С ними непросто. Они близки к совершенству в своей работе, и каждый раз, когда ты думаешь, что уже достиг их уровня, они снова вырываются вперед. Конечно, они лучше остальных, если снова берут титул за четыре гонки до конца сезона.

Дело не в болиде, а в работе команды. У Феррари есть все компоненты для успеха, но нужно работать еще больше, еще лучше. Надеюсь, им когда-нибудь наскучит побеждать.

У Феррари хороший болид, но он пока не может сравняться с Мерседесом“, - заявил Феттель в интервью Sky Sports.

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