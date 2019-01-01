Переключиться на мобильную версию

Феттель: Надеюсь, Мерседесу когда-нибудь наскучит побеждать

Комментариев: 0
Немец назвал секрет успеха своих соперников.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель прокомментировал успех гонщиков Мерседеса, которые на Гран-при Японии завоевали Кубок конструкторов.

“С ними непросто. Они близки к совершенству в своей работе, и каждый раз, когда ты думаешь, что уже достиг их уровня, они снова вырываются вперед. Конечно, они лучше остальных, если снова берут титул за четыре гонки до конца сезона.

Дело не в болиде, а в работе команды. У Феррари есть все компоненты для успеха, но нужно работать еще больше, еще лучше. Надеюсь, им когда-нибудь наскучит побеждать.

У Феррари хороший болид, но он пока не может сравняться с Мерседесом“, - заявил Феттель в интервью Sky Sports.

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов в сезоне-2019.  

Поделись:
Теги: Формула-1, Феррари, Мерседес, Себастьян Феттель
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь