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Леклер признал вину в аварии

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Монегаск стал виновником инцидента.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Гонщик Феррари Шарль Леклер признал свою вину в аварии которое произошло на старте Гран-при Японии с пилотом Ред Булл Максом Ферстппеном

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“Моя ошибка - в первом повороте. Это разрушило гонку Макса и поставило нас в невыгодное положение в оставшейся части гонки. Далее Мексика“, - написал Леклер на своей странице в Instagram.

Напоним, что Гран-при Японии выиграл Боттас.

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Теги: Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Формула 1
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