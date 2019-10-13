Леклер признал вину в аварии

Монегаск стал виновником инцидента.

Гонщик Феррари Шарль Леклер признал свою вину в аварии которое произошло на старте Гран-при Японии с пилотом Ред Булл Максом Ферстппеном

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“Моя ошибка - в первом повороте. Это разрушило гонку Макса и поставило нас в невыгодное положение в оставшейся части гонки. Далее Мексика“, - написал Леклер на своей странице в Instagram.

Напоним, что Гран-при Японии выиграл Боттас.