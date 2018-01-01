Кубица: Команда перешла черту

Поляк разочарован действиями команды.

Гонщик Уильямса Роберт Кубица заявил, что он недоволен командой из-за того, что его не предупреждали о изменения в машине.

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“Пятница была очень позитивной. Впервые за долгое время после установки крыла, которое показало себя на другой машине даже хуже, ситуация на моем болиде улучшилась.

По каким-то странным причинам крыло было снято с моей машины перед квалификацией. Я думаю, что решение было связано не с происходящим на трассе, оно было связано с другими причинами.

Условия были тяжелыми, в пятницу у меня на болиде стоял другой гидроусилитель руля, так что ощущения были совершенно другими.

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Механики проделали отличную работу, восстановив болид после аварии в квалификации, но, к сожалению, не все зависит от них.

Это воскресенье помогло мне понять многие вещи. Я уже знал о многом, но сегодня утром команда перешла черту.

У нас осталось 20 сессий на трассе в этом сезоне, я надеюсь, что некоторые вопросы будут решены, хотя, как я уже сказал, утреннее решение многое для меня прояснило“, - цитирует Кубица RaceFans.

Напомним, что Кубица покинет Уильямс после окончания сезона.

Отметим, что поляк отказался переходить в топ-команду.