Боттас резко ответил своим критикам

Финн добыл победу на Гран-при Японии.

Пилот команды Мерседес Валттери Боттас прокомментировал свою победу на Гран-при Японии.

“Ощущения от победы хорошие. Конечно, есть много людей, которые говорили, что у меня нет скорости во второй половине чемпионата. Могу сказать им следующее: идите к черту.

Что касается нашего успеха в Кубке конструкторов, то он очень важен для нас. Это не личный зачет, но все же это значит многое. Тем более это шестая победа подряд. Это по-настоящему впечатляет и не случается каждый день.

Приятно осознавать, что приложил руку к этому успеху. Горжусь каждым членом команды“, - цитирует Боттаса GPFans.

Смотрите также личный зачет пилотов и зачет Кубка конструкторов в сезоне-2019.