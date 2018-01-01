Формула-1: Боттас выиграл в Японии

Мерседес обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.

Финский гонщик Мерседес Валттери Боттас одержал третью победу в сезоне и шестую в карьере, первым доехав до финиша на Гран-при Японии.

Гонщикам пришлось непросто, ведь из-за урагана квалификацию перенесли с субботы на воскресенье и завершилась она всего за 2 часа до гонки. Поул выиграли пилоты Феррари - Себастьян Феттель взял первый поул с Канады и впервые за 9 последних этапов опередил напарника Шарля Леклера.

Вот только первый стартовый ряд не принес никакой пользы Феррари - Феттель задержался на старте и пропустил Валттери Боттаса, а Леклер выбил Макса Ферстаппеном и повредил переднюю часть болида. Леклеру пришлось ехать в боксы за новым передним антикрылом и вести гонку без левого зеркала заднего вида, а Ферстаппен хоть и не поехал в боксы, но после нескольких кругов он в итоге сошел.

Хэмилтон планировал ехать с одним пит-стопом, тогда как остальные лидеры все же шли со стратегией с двумя пит-стопами, но износ шин все же заставил Льюиса заехать в боксы второй раз. В итоге он выехал третьим за Феттелем и последние пять кругов провел в попытках обогнать Себа, но тот сдержал все атаки и финишировал вторым.

Боттас сегодня классно стартовал, безошибочно проехал гонку и заслуженно выиграл, сделав задел в борьбе за второе место общего зачета.

Результат Мерседес в Японии принес команде 6-ю победу в Кубке конструкторов подряд, а Феррари второй этап подряд не может реализовать свой блестящий результат в квалификации и проваливает гонку.

Среди остальных результатов отметим финиш на четвертом месте Элбона – лучший результат в карьере пилота. Мог в герои выбиться Перес, который за последние три круга поднялся с 11-го места на 7-е, но во время последней атаки на последнем круге как в борьбе за 7-е место с Гасли, Пьер поддел его и выбил из гонки.

Топ-10: Боттас, Феттель, Хэмилтон, Альбон, Сайнс, Леклер, Риккардо, Гасли, Хюлькенберг, Стролл



Очко за быстрейший круг: Льюис Хэмилтон (Мерседес)