Феттель: Леклер - далеко не самый сильный мой напарник

Себастьян отметил, что действиям монегаска пока рано давать какие-либо оценки.

Пилот Феррари Себастьян Феттель рассказал о взаимоотношениях со своим напарником по команде Шарлем Леклером.

"Если честно, Шарль - далеко не самый сильный мой напарник. Он в команде только полгода, поэтому нечестно давать ему какие-либо оценки. Конечно, Шарль очень быстрый пилот, не буду спорить.

Но есть ли смысл сравнивать? Тогда нужно и Хайдфелда, и Риккардо, и Бурдэ, и Веббера, и Райкконена - всех их сравнивать в одинаковых болидах", - приводит слова Феттеля Motorsport.

Напомним, в общем зачете пилотов Леклер занимает 3-е место, в то время как Феттель - пятое.