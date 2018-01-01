Флерш: Я стану первой женщиной, которая выиграет Формулу 1

Немка намерена войти в историю.

Немецкая пилотесса Софи Флерш заявила, что она хочет покорить Формулу 1.

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“Я собираюсь стать первой женщиной-чемпионом в Формуле-1.

В минувшие четырнадцать лет люди говорили мне: “Зачем ты занимаешься этим видом спорта, ведь ты женщина и ты никогда ничего не добьешься“.

Это лишь мотивирует меня тренироваться упорнее и демонстрировать свои возможности. Я уверена на сто процентов, что женщины могут быть такими же быстрыми, как и мужчины, и мы тоже можем быть чемпионками мира.

Я считаю, что в нашем спорте должно быть больше девушек“, - цитирует Флерш GPblog.

Напомним, что девушка стала “знаменитой“ после того, как попала в жуткую аварию. Ей потребовалось операция, которая длилась более 11 часов.