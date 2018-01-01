Бинотто: Нет гарантии, что пилоты будут выполнять установку

У Феррари нет уверенности в пилотах.

Руководитель Феррари Маттиа Бинотто не дает гарантий, что ситуация, которая произошла на Гран-при России, больше не повторится.

Напомним, что Себастьян Феттель обогнал Шарля Леклера на старте гонки в Сочи, но потом отказался его пропускать, хотя об этом договорились заранее.

“Мы позитивно, конструктивно, честно, искренне и прозрачно пообщались с ними. В том, что случилось в Сочи, нет ничего ужасного. Но таким моментам, конечно, нужно уделять внимание и стараться избегать их.

Мы получили возможность вынести урок и постараться лучше действовать в будущем. Но я не могу с полной уверенностью утверждать, что такого больше не повторится“, - цитирует Бинотто RaceFans.

Напомним, что квалификация Гран-при Японии была перенесена из-за тайфуна.