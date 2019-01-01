Гран-при Японии: Боттас победил во второй практике, Леклер за пределами топ-3
На трассе Судзука завершилась первая тренировка Гран-при Японии.
Первое место занял пилот Мерседеса Валттери Боттас, вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка
1. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.27,785
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - +0,100
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,281
4. Шарль Леклер (Феррари) - +0,356
5. Себастьян Феттель (Феррари) -+0,607
6. Александер Албон (Ред Булл) - +0,617
7. Карлос Сайнс (Макларен) - +1,266
8. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +1,514
9. Пьер Гасли (Торо Россо) - +1,569
10. Ландо Норрис (Макларен) - +1,573
Ознакомьтесь также с результатами первой тренировки в Японии.
Напомним, что квалификацию Гран-при Японии перенесли из-за тайфуна.
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