Гран-при Японии: Боттас победил во второй практике, Леклер за пределами топ-3

Представители команды Мерседес показали лучшее время в Японии.

На трассе Судзука завершилась первая тренировка Гран-при Японии.

Первое место занял пилот Мерседеса Валттери Боттас, вторым стал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая тренировка

1. Валттери Боттас (Мерседес) - 1.27,785

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) - +0,100

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - +0,281

4. Шарль Леклер (Феррари) - +0,356

5. Себастьян Феттель (Феррари) -+0,607

6. Александер Албон (Ред Булл) - +0,617

7. Карлос Сайнс (Макларен) - +1,266

8. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - +1,514

9. Пьер Гасли (Торо Россо) - +1,569

10. Ландо Норрис (Макларен) - +1,573

Ознакомьтесь также с результатами первой тренировки в Японии.

Напомним, что квалификацию Гран-при Японии перенесли из-за тайфуна.