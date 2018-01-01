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Боттас опередил Хэмилтона на первой тренировке Гран-при Японии

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Третью строчку по результатам заезда занял Себастьян Феттель.
Валттери Боттас во время заезда
Валттери Боттас во время заезда
Getty Images

В рамках Гран-при Японии Формулы-1 на автодроме Сузука состоялась первая тренировка.

По итогам заезда лучшее время показал финский пилот Мерседеса Валттери Боттас с результатом 1:28.731. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, а замкнул тройку лидеров гонщик Феррари Феррари Себастьян Феттель с результатом 1:31.920.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка

  1. Валттери Боттас - 1:28.731
  2. Льюис Хэмилтон - +0.076
  3. Себастьян Феттель - +0.989
  4. Шарль Леклер - +1.181
  5. Макс Ферстаппен - +1.315
  6. Александер Албон - +1.644
  7. Карлос Сайнс-младший - +1.971
  8. Серхио Перес - +2.079
  9. Лэнс Стролл - +2.228
  10. Ландо Норрис - +2.270
  11. Ромен Грожан - +2.552
  12. Кими Райкконен - +2.576
  13. Нико Хюлькенберг - +2.695
  14. Даниэль Риккардо - +2.832
  15. Кевин Магнуссен - +3.054
  16. Даниил Квят - +3.189
  17. Наоки Ямамото - +3.287
  18. Джордж Расселл - +4.069
  19. Роберт Кубица - +4.753
  20. Антонио Джовинацци - +8.156.

Отметим, что Гран-при Японии состоится в воскресенье, 13-го октября.

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Теги: Формула-1, автоспорт, Гран-при Японии, практика, результаты
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