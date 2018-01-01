Боттас опередил Хэмилтона на первой тренировке Гран-при Японии
Третью строчку по результатам заезда занял Себастьян Феттель.
В рамках Гран-при Японии Формулы-1 на автодроме Сузука состоялась первая тренировка.
По итогам заезда лучшее время показал финский пилот Мерседеса Валттери Боттас с результатом 1:28.731. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, а замкнул тройку лидеров гонщик Феррари Феррари Себастьян Феттель с результатом 1:31.920.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка
- Валттери Боттас - 1:28.731
- Льюис Хэмилтон - +0.076
- Себастьян Феттель - +0.989
- Шарль Леклер - +1.181
- Макс Ферстаппен - +1.315
- Александер Албон - +1.644
- Карлос Сайнс-младший - +1.971
- Серхио Перес - +2.079
- Лэнс Стролл - +2.228
- Ландо Норрис - +2.270
- Ромен Грожан - +2.552
- Кими Райкконен - +2.576
- Нико Хюлькенберг - +2.695
- Даниэль Риккардо - +2.832
- Кевин Магнуссен - +3.054
- Даниил Квят - +3.189
- Наоки Ямамото - +3.287
- Джордж Расселл - +4.069
- Роберт Кубица - +4.753
- Антонио Джовинацци - +8.156.
Отметим, что Гран-при Японии состоится в воскресенье, 13-го октября.
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