Боттас опередил Хэмилтона на первой тренировке Гран-при Японии

Третью строчку по результатам заезда занял Себастьян Феттель.

В рамках Гран-при Японии Формулы-1 на автодроме Сузука состоялась первая тренировка.

По итогам заезда лучшее время показал финский пилот Мерседеса Валттери Боттас с результатом 1:28.731. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон стал вторым, а замкнул тройку лидеров гонщик Феррари Феррари Себастьян Феттель с результатом 1:31.920.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка

Валттери Боттас - 1:28.731 Льюис Хэмилтон - +0.076 Себастьян Феттель - +0.989 Шарль Леклер - +1.181 Макс Ферстаппен - +1.315 Александер Албон - +1.644 Карлос Сайнс-младший - +1.971 Серхио Перес - +2.079 Лэнс Стролл - +2.228 Ландо Норрис - +2.270 Ромен Грожан - +2.552 Кими Райкконен - +2.576 Нико Хюлькенберг - +2.695 Даниэль Риккардо - +2.832 Кевин Магнуссен - +3.054 Даниил Квят - +3.189 Наоки Ямамото - +3.287 Джордж Расселл - +4.069 Роберт Кубица - +4.753 Антонио Джовинацци - +8.156.

Отметим, что Гран-при Японии состоится в воскресенье, 13-го октября.