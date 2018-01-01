Хэмилтон: Фетттель больше не первый пилот Феррари

Британец считает, что в Феррари произошло смена лидера.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился мнением по поводу того, кого он считает первым пилотом в Феррари.

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“Интересная динамика - Себ был первым номером, а теперь, очевидно, это не так. Со стороны кажется, что они хотят видеть лидером Шарля. Хорошо ли это для команды? Я так не думаю. Но у них всегда была такая философия.

Мы не жалуемся, потому что у нас хорошая философия, она отлично работает, и в ближайшее время мы не собираемся ничего менять.

Мы работаем в команде на старте. Нахожусь ли я на поуле или Валттери, мы даем слипстрим пилоту на второй позиции, а не на третьей. Он прикрывает внутреннюю траекторию, я получаю слипстрим, мы блокируем трассу и он сохраняет лидерство.

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Шарль же дал слипстрим, но не стал защищать позицию, как ему следовало сделать.

Есть пилоты, которые всегда хотят статус первого пилота, так для них проще. Я же предпочитаю заслужить это.

Гонщики должны начинать в равных условиях, а потом статус первого пилота может меняться от уик-энда к уик-энду, а не фиксироваться на протяжении всего сезона“, - заявил Хэмилтон для Racefans.

Отметим, что немец принес извинения за свою ошибку на Гран-при Сочи.

Напомним, что британец переживает за Феттеля.