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Феттель: Я был не прав в Сочи

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Немец смотрит только вперед.
Себастьян Феттель
Себастьян Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель признал свою ошибку, когда не захотел пропускать Леклера на Гран-при России. Немец должен был пропустить партнера, ведь это было договорено заранее, но отказался делать это.

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“Я получил по радио приказ обменяться позициями, но не выполнил его. Это было неправильно.

Я не думаю, что есть необходимость оформлять письменные договоренности. Вероятно, есть вещи, в отношении которых, оглядываясь назад, можно сказать, что можно было действовать лучше.

Но мы смотрим вперед, и я не сильно переживаю“, - приводит слова Феттеля RaceFans. 

Стоит отметить, что Леклер продолжает доверять немцу.

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Теги: Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Феррари, Формула 1
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