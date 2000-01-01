Феттель: Я был не прав в Сочи

Немец смотрит только вперед.

Пилот Феррари Себастьян Феттель признал свою ошибку, когда не захотел пропускать Леклера на Гран-при России. Немец должен был пропустить партнера, ведь это было договорено заранее, но отказался делать это.

Читай также: Хэмилтон: Я собираюсь осложнять жизнь всем своим соперникам

“Я получил по радио приказ обменяться позициями, но не выполнил его. Это было неправильно.

Я не думаю, что есть необходимость оформлять письменные договоренности. Вероятно, есть вещи, в отношении которых, оглядываясь назад, можно сказать, что можно было действовать лучше.

Но мы смотрим вперед, и я не сильно переживаю“, - приводит слова Феттеля RaceFans.

Стоит отметить, что Леклер продолжает доверять немцу.