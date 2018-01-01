Переключиться на мобильную версию

Ферстаппен: Ред Булл нужно прибавлять

Комментариев: 0
Нидерландец рассчитывает на успех в Японии.
Макс Ферстаппен,
Макс Ферстаппен,
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от Гран-при Японии.

Читай также: Хэмилтон: Мне не нравится, что все пилоты хотят выступать за Феррари

“Мы смотримся сильно, действительно сильно. И мы прибавляем. Да, у нас был подиум в Сингапуре, но, опять же, мы еще способны прибавить и сами понимаем это.

Нам нужно прибавлять, если мы хотим бороться за победы и титулы. И мы продолжаем упорно работать, чтобы достичь этого“, - цитирует слова Ферстаппена Grandprix247.

Напомним, что для Ферстаппен трасса в Японии является дебютной в Формуле 1.

Отметим, что Гран-при в Японии находится под угрозой срыва.

Поделись:
Теги: Макс Ферстаппен, Формула 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь