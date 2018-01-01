Ферстаппен: Ред Булл нужно прибавлять

Нидерландец рассчитывает на успех в Японии.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от Гран-при Японии.

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“Мы смотримся сильно, действительно сильно. И мы прибавляем. Да, у нас был подиум в Сингапуре, но, опять же, мы еще способны прибавить и сами понимаем это.

Нам нужно прибавлять, если мы хотим бороться за победы и титулы. И мы продолжаем упорно работать, чтобы достичь этого“, - цитирует слова Ферстаппена Grandprix247.

Напомним, что для Ферстаппен трасса в Японии является дебютной в Формуле 1.

Отметим, что Гран-при в Японии находится под угрозой срыва.