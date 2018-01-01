Хэмилтон - о Гран-при Японии: Будет классно

Британец в предвкушение гонки в Японии.

Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Японии.

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“Будет классно. Сузука - невероятная трасса, сейчас наступает традиционно самая интересная часть сезона. А в этом году все стало еще интереснее - потому что сразу три очень быстрые команды борются друг с другом за победы в гонках.

Понятия не имею, кто именно окажется быстрейшим в Японии. В данный момент Феррари смотрится доминирующе, но может быть эта трасса чуть лучше подойдет нашей машине. Или Ред Булл.

Так что я с воодушевлением жду Гран-при Японии – в том числе потому что это еще одна из наиболее пилотажных трасс в сезоне.

В зонах безопасности здесь настоящие трава и гравий, стены близко - это испытание и для машин, и для гонщиков. Я просто надеюсь, что гонка получится отличной“, - приводит слова Хэмилтона Autosport.

Отметим, что Гран-при Японии находится под угрозой срыва.