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Ферстаппен рассказал, с кем из гонщиков поддерживает дружеские отношения

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Голландец может назвать другом только одного пилота.
Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо
Getty Images

Пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен поведал о том, кого из гонщиков Формулы-1 он может назвать своим другом.

“У меня есть много друзей в обычной жизни. Конечно, я общаюсь и с гонщиками в том числе. Во время гонки мы соперники, но я уважаю своих коллег и на трассе, и за ее пределами.

У меня хорошие отношения с Александером Албоном, Ландо Норрисом, Пьером Гасли, Нико Хюлькенбергом. Мы шутим вместе. С кем у меня лучшие отношения? С Даниэлем Риккардо. Нас можно назвать друзьями“, - цитирует Ферстаппена Auto Motor und Sport. 

Напомним, Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо вместе выступали за Ред Булл с 2016 по 2018 год.

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Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен
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