Кубица: Я отказался от топ-команды

Польский гонщик не ушел в топ-команду, ведь хочет ездить по трассе.

Пилот Уильямса Роберт Кубица рассказал, что имел возможность присоединиться к топ-команде, но отказался из-за того, что не мог бы принимать участия в гонках.

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“У меня были плодотворные переговоры, и появилось предложение от топ-команды.

Мне предлагали контракт на долгий срок, но о пилотировании нужно было бы забыть и сосредоточиться на другой работе.

Однако мне казалось, что нужно воспользоваться шансом, если он есть. Вот почему все закончилось тем, что я выступаю за Уильямс. Я не жалею о решении“, - цитирует слова Кубицы GPToday.

Ранее польский гонщик объявил о том, что покинет Уильямс после окончания сезона.

Отметим, что Кубица не хочет работать в симуляторе.