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Кубица: Я отказался от топ-команды

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Польский гонщик не ушел в топ-команду, ведь хочет ездить по трассе.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Пилот Уильямса Роберт Кубица рассказал, что имел возможность присоединиться к топ-команде, но отказался из-за того, что не мог бы принимать участия в гонках. 

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“У меня были плодотворные переговоры, и появилось предложение от топ-команды.

Мне предлагали контракт на долгий срок, но о пилотировании нужно было бы забыть и сосредоточиться на другой работе.

Однако мне казалось, что нужно воспользоваться шансом, если он есть. Вот почему все закончилось тем, что я выступаю за Уильямс. Я не жалею о решении“, - цитирует слова Кубицы GPToday. 

Ранее польский гонщик объявил о том, что покинет Уильямс после окончания сезона.

Отметим, что Кубица не хочет работать в симуляторе.

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Теги: Роберт Кубица, Уильямс, Формула 1
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