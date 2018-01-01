Проведение Гран-при Японии находится под угрозой

На юг страны обрушился мощный тайфун.

Руководство Формулы-1 следит за ситуацией вокруг тайфуна, который угрожает южной части Японии, сообщает GrandPX.

По прогнозам синоптиков, ветер может достигать скорости 240 км/ч. В случае неблагоприятного развития событий трасса в Сузуке может оказаться в самом центре активности стихийного бедствия.

Учитывая последние события, включая трагическую гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера на гонке в Бельгии, ФИА может отменить или перенести гонку.

Отметим, что последний раз тайфун мешал проведению Гран-при Японии в 2014 году. Тогда гонка завершилась смертельной аварией Жюля Бьянки.

Напомним, что Гран-при Японии должно состоятся 13-го октября.

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