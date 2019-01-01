Ферстаппен: Я пока не буду продлевать контракт с Ред Булл

Нидерландец ждет выполнения обещаний.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что пока он не собирается продлевать контракт на следующий сезон с австрийской командой. Текущий контракт заканчивается в 2020 году.

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“Я не слишком беспокоюсь. Сейчас нужно посмотреть на выполнение обещаний и что на самом деле имеет значение. Мы хотим выигрывать гонки и взять титул в следующем году, поэтому я здесь.

Ред Булл и я работаем над достижением этой цели. Но после 2020 года появится много других вопросов. Что произойдет с Формулой-1? Поэтому я не тороплюсь“, - цитирует слова Ферстаппена Auto Motor und Sport.

Отметим, что Ферстаппен занимает четвертую строчку в рейтинге лучших пилотов.