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Хэмилтон: Я бы улучшил ситуацию в Феррари

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Британец уверен в своих возможностях.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон считает, что Феррари сумел бы добиться большего, если бы он выступал за них.

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Хэмилтона спросили, не хотел бы он перейти в Феррари в 2021 году.

“Не особо. Хотя не сомневаюсь, что мог бы изменить там ситуацию к лучшему. Но это не моя цель.

Чтобы сделать Мерседес побеждающей командой и удерживать ее на вершине, понадобилось шесть лет.

В коллективе у нас царит атмосфера любви, признательности, восхищения и уважения. Не так просто отказаться от всего этого“, - цитирует слова Хэмилтона GPFans. 

Отметим, что у британца нет мечты выступать за Феррари.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Феррари, Формула-1
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