Хэмилтон: Я бы улучшил ситуацию в Феррари
Британец уверен в своих возможностях.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон считает, что Феррари сумел бы добиться большего, если бы он выступал за них.
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Хэмилтона спросили, не хотел бы он перейти в Феррари в 2021 году.
“Не особо. Хотя не сомневаюсь, что мог бы изменить там ситуацию к лучшему. Но это не моя цель.
Чтобы сделать Мерседес побеждающей командой и удерживать ее на вершине, понадобилось шесть лет.
В коллективе у нас царит атмосфера любви, признательности, восхищения и уважения. Не так просто отказаться от всего этого“, - цитирует слова Хэмилтона GPFans.
Отметим, что у британца нет мечты выступать за Феррари.
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