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Хэмилтон: Мне не нравится, что все пилоты хотят выступать за Феррари

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Британец не собирается покидать Мерседес.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал мнение о том, что все гонщики мечтают выступать на Феррари в определенный момент карьеры.

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“Для многих выступать за Феррари - главная мечта в карьере. Мне это не нравится.

Я с 13 лет принадлежу к семье Мерседеса. И это уже вряд ли изменится“, - цитирует слова Хэмилтона GPFans. 

Отметим, что Хэмилтон хочет изменения в гонках.

Напомним, что британец побил рекорд Шумахера.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Мерседес, Феррари, Формула 1
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