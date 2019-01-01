Хэмилтон: Мне не нравится, что все пилоты хотят выступать за Феррари
Британец не собирается покидать Мерседес.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон прокомментировал мнение о том, что все гонщики мечтают выступать на Феррари в определенный момент карьеры.
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“Для многих выступать за Феррари - главная мечта в карьере. Мне это не нравится.
Я с 13 лет принадлежу к семье Мерседеса. И это уже вряд ли изменится“, - цитирует слова Хэмилтона GPFans.
Отметим, что Хэмилтон хочет изменения в гонках.
Напомним, что британец побил рекорд Шумахера.
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