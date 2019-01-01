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Хэмилтон: Я собираюсь осложнять жизнь всем своим соперникам

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Британец хочет побеждать в каждой гонке.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выразил готовность не сбавлять обороты после победы в Гран-при России.

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“Мы не слишком впечатляюще выступили в последних гонках. Но и нельзя сказать, что мы выглядели ужасно. Мы почти всегда боремся за победу.

Даже если какие-то из предстоящих этапов сложатся для нас не так, как нам хотелось бы, это не изменит моего мнения в отношении того, чего мы можем достичь.

Я знаю, что мы собираемся продолжать осложнять жизнь всем соперникам в этом году, в следующем и, возможно, в дальнейшем“, - цитирует слова Хэмилтона GPToday. 

Напомним, что британец занимает первую строчку в рейтинге лучших пилотов этого сезона.

Отметим, что Хэмилтон за изменения некоторых этапов Формулы 1.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1, гонки
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