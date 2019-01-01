Хэмилтон: Я собираюсь осложнять жизнь всем своим соперникам
Британец хочет побеждать в каждой гонке.
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выразил готовность не сбавлять обороты после победы в Гран-при России.
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“Мы не слишком впечатляюще выступили в последних гонках. Но и нельзя сказать, что мы выглядели ужасно. Мы почти всегда боремся за победу.
Даже если какие-то из предстоящих этапов сложатся для нас не так, как нам хотелось бы, это не изменит моего мнения в отношении того, чего мы можем достичь.
Я знаю, что мы собираемся продолжать осложнять жизнь всем соперникам в этом году, в следующем и, возможно, в дальнейшем“, - цитирует слова Хэмилтона GPToday.
Напомним, что британец занимает первую строчку в рейтинге лучших пилотов этого сезона.
Отметим, что Хэмилтон за изменения некоторых этапов Формулы 1.
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