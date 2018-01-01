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Ферстаппен: Никогда не забуду свой дебют в Формуле 1

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Нидерландец вспоминает свой дебют в Формуле - 1.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

22-летний пилот Ред Булл Макс Ферстаппен вспомнил свои эмоции в преддверии Гран-при Японии, ведь именно там он впервые стартовал в гонках Формула 1.

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“С нетерпением ожидаю возвращения в Сузуку, так как это особое для меня место. Именно здесь я дебютировал в Формуле-1 - в тренировке, когда мне только-только исполнилось 17. Такой памятный момент я никогда не забуду“, - сказал Ферстаппена пресс-службе команды.

Отметим, что после этого в чемпионате ввели правило, которое запрещает принимать участия в гонках пилотам младше 18 лет.

Напомним, что Ферстаппен не располагает большими надеждами на Гран-при Японии.

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Теги: Макс Ферстаппен, Формула 1
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