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Леклер хочет создать свою линию одежды

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Монегаску нравится пробовать свои силы в разных областях.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Феррари Шарль Леклер рассказал, что планирует выпустить свою линию одежды в ближайшее время. Монегаск хочет последовать примеру гонщику Мерседеса Льюиса Хэмилтона, который сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger.

“Как и Льюис, я собираюсь создать свою линию одежды. Это то, что я хотел сделать уже давно. Я похож на Хэмилтона в этом плане, мне нравится пробовать свои силы в других областях.

Это тот подход, который помогает переключаться после гоночного уик-энда“, - цитирует Леклера Motorsport. 

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
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