Леклер хочет создать свою линию одежды

Монегаску нравится пробовать свои силы в разных областях.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер рассказал, что планирует выпустить свою линию одежды в ближайшее время. Монегаск хочет последовать примеру гонщику Мерседеса Льюиса Хэмилтона, который сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger.

“Как и Льюис, я собираюсь создать свою линию одежды. Это то, что я хотел сделать уже давно. Я похож на Хэмилтона в этом плане, мне нравится пробовать свои силы в других областях.

Это тот подход, который помогает переключаться после гоночного уик-энда“, - цитирует Леклера Motorsport.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.