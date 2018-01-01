Леклер хочет создать свою линию одежды
Монегаску нравится пробовать свои силы в разных областях.
Пилот команды Феррари Шарль Леклер рассказал, что планирует выпустить свою линию одежды в ближайшее время. Монегаск хочет последовать примеру гонщику Мерседеса Льюиса Хэмилтона, который сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger.
“Как и Льюис, я собираюсь создать свою линию одежды. Это то, что я хотел сделать уже давно. Я похож на Хэмилтона в этом плане, мне нравится пробовать свои силы в других областях.
Это тот подход, который помогает переключаться после гоночного уик-энда“, - цитирует Леклера Motorsport.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси выпустил первую коллекцию собственного бренда одежды.
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