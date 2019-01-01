Переключиться на мобильную версию

Хаккинен: Феррари не может похвастаться отличным взаимодействием пилотов

Комментариев: 0
Бывший гонщик Формулы-1 назвал главную проблему итальянской команды.
Пилоты Феррари Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Пилоты Феррари Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен объяснил причину неудач Феррари в последнее время.

“Если сравнить с Мерседесом, Феррари не может похвастаться отличным взаимодействием пилотов.

Если они хотят побеждать на постоянной основе, им нужно что-то менять. Внутрикомандная борьба никогда не идет на пользу“, - приводит слова Хаккинена Unibet. 

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов и зачетом Кубка-конструкторов в сезоне-2019.

Поделись:
Теги: Формула-1, Мика Хаккинен, Феррари
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь