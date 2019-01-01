Хаккинен: Феррари не может похвастаться отличным взаимодействием пилотов

Бывший гонщик Формулы-1 назвал главную проблему итальянской команды.

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен объяснил причину неудач Феррари в последнее время.

“Если сравнить с Мерседесом, Феррари не может похвастаться отличным взаимодействием пилотов.

Если они хотят побеждать на постоянной основе, им нужно что-то менять. Внутрикомандная борьба никогда не идет на пользу“, - приводит слова Хаккинена Unibet.

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