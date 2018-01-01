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Руководитель Феррари: Важно понять принцип работы машины в этом сезоне

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Преимущество Феррари в том, что они думают про следующий сезон заранее.
Маттиа Бинотто
Маттиа Бинотто
Getty Images

Руководитель Феррари Маттиа Бинното прокомментировал успешность команды в гонках. Отметим, что до летнего перерыва Феррари не смогли выиграть ни одного этапа, а после паузы одержали три победы в четырех гонках. 

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У Бинотто спросили, можно ли будет поставить детали в машину на следующий сезон, которые были использованы в этом году

“Или наоборот. Это тот случай, когда обновления для следующего сезона поставили на нынешнюю машину.

В следующем сезоне регламент не изменится - будет интересно, что получится.

Что бы мы ни делали в этом году, это будет очень важно в плане понимания работы машины в следующем сезоне. Вот почему мы развиваем автомобиль сезона-2019.

Мы не только гонимся за победами, но и знаем, что понимание работы машины принесет нам пользу в будущем“, - цитирует слова Бинотто Motorsport. 

Отметим, что Феррари занимает вторую строчку в Кубке Конструкторов. 

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Теги: Маттиа Бинотто, Феррари, Формула 1, гонки
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