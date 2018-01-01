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Ферстаппен: Не хочу давать ложных надежд про гонку в Японии

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Нидерландский гонщик не имеет больших надежд на победу Японии.
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
Getty Images

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиям от домашнего этапа Гран-при Японии.

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“Не хотел бы давать ложные надежды. Не думаю, что нас ждут волшебные выходные в Японии.

Мы не так конкурентоспособны, как Мерседес или Феррари. Не знаю, смогу ли бороться за победу. Посмотрим, что получится.

Гран-при России? Скучная гонка, типичная для Сочи. Не лучшая для нас, но это часть игры.

Мы показали все, на что были способны, поскольку есть определенные моменты, которые невозможно контролировать“, - цитирует слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.

Напомним, что Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии.

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Теги: Макс Ферстаппен, Гран-при Японии, Формула 1
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