Ферстаппен: Не хочу давать ложных надежд про гонку в Японии
Нидерландский гонщик не имеет больших надежд на победу Японии.
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен поделился ожиданиям от домашнего этапа Гран-при Японии.
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“Не хотел бы давать ложные надежды. Не думаю, что нас ждут волшебные выходные в Японии.
Мы не так конкурентоспособны, как Мерседес или Феррари. Не знаю, смогу ли бороться за победу. Посмотрим, что получится.
Гран-при России? Скучная гонка, типичная для Сочи. Не лучшая для нас, но это часть игры.
Мы показали все, на что были способны, поскольку есть определенные моменты, которые невозможно контролировать“, - цитирует слова Макса Ферстаппена De Telegraaf.
Напомним, что Ферстаппен одержал победу на Гран-при Германии.
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