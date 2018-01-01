Бывший президент Феррари: Леклер бы услышал пару ласковых от меня

Лука ди Монтедземоло осуждает поведение пилота.

Бывший президент Феррари Лука ди Монтедземоло прокомментировал поведение Шарля Леклера, который, по его мнению, слишком много жалуется на команду в эфирах на радио.

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“Если бы Леклер жаловался так мне, ему пришлось бы выслушать от меня пару слов в моем кабинете.

Помню подобную ситуацию с Рубенсом Баррикелло, которому не понравилось, что он должен был пропустить Михаэля Шумахера в Австрии. Я сказал ему: ты сделаешь то, чего захотим мы, вот и все“, - цитирует слова ди Монтедземоло GrandPX.news.

Напомним, что Леклер имел недопонимание с Феттелем во время гонки в Сочи.

Отметим, что последнюю гонку выиграл соперник Феррари - Хэмилтон.