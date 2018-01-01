Хэмилтон: Я переживаю за Феттеля

Британец поддержал немца.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон заявил, что он переживает за Себастьяна Феттеля из Феррари, которого списывают со счетов из-за появления напарника Шарля Леклера.

Читай также: Отец Ферстаппена раскритиковал болид Ред Булл

“Я действительно переживаю за него. Я хорошо его знаю.

Мы гонщики одного поколения, и я знаю, что такое очутиться в положении отстающего, когда в твой адрес льют негатив и списывают тебя со счетов. Появляется чувство, что всю энергию команда отдает напарнику.

Я по себе знаю, что такое смятение. Я понимаю, что Себ сейчас испытывает все это. Его напарник на подъеме.

Я общался со многими компетентными людьми, которые говорили, что Себа уже списали“, - приводи слова Хэмилтона Planet F1.

Ранее Хэмилтон говорил по поводу конкуренции в Феррари.

Отметим, что британец считает этот сезон одним из лучших за последние года.