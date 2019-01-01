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Хэмилтон: Этот сезон один из лучших по качеству выступлений пилотов

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Британец подметил, что в этом сезоне выросла конкуренция.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон сказал, что этот сезон один из лучших из-за высокой конкуренции.

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“Леклер, Боттас, Ферстаппен, Сайнс и некоторые другие гонщики выступают очень хорошо. Думаю, это один из лучших сезонов по качеству выступлений пилотов. Это означает, что всем нужно повышать ставки - в том числе, и мне.

Сейчас нам нелегко, так что я просто стараюсь каждый уик-энд извлекать максимум. Я делаю все возможное, чтобы выступать на высоком уровне.

Гонка в Японии будет суперсложной. Я попытаюсь снова победить Феррари - мы уже показали, что это не является невозможной задачей“, - цитирует слова Хэмилтона Motorsport-total.com. 

Напомним, что последнюю гонку в Сочи выиграл Хэмилтон.

Отметим, что британец побил рекорд Шумахера.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1
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