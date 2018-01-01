Переключиться на мобильную версию

Отец Ферстаппена раскритиковал болид Ред Булл

Комментариев: 0
Йос Ферстаппен считает, что с такими характеристиками машины его сын не сможет бороться за титул.
Йос Ферстаппен
Йос Ферстаппен
Getty Images

Отец пилота Ред Булл Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен, считает, что команда сильно отстает от лидеров чемпионата.

“Мы ожидали, что Ред Булл сократит отставание от лидеров, но этого не случилось. Команда должна усердно работать, чтобы не потерять и следующий сезон.

Что Макс может сделать? Он зависит от команды. Ред Булл немного отстает в плане болида, немного отстает в плане мотора. Сын разочарован так же, как и я.

Дайте ему хороший болид - и он будет сражаться за титул. Мы уже несколько лет в Ред Булле, и сейчас я не вижу, чтобы их машина могла бороться за титул в сезоне-2020“, - цитирует Ферстаппена-старшего Motorsport.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может покинуть Ред Булл после сезона-2020.

Поделись:
Теги: Формула-1, Макс Ферстаппен, Ред Булл, Йос Ферстаппен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь