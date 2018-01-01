Отец Ферстаппена раскритиковал болид Ред Булл

Йос Ферстаппен считает, что с такими характеристиками машины его сын не сможет бороться за титул.

Отец пилота Ред Булл Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен, считает, что команда сильно отстает от лидеров чемпионата.

“Мы ожидали, что Ред Булл сократит отставание от лидеров, но этого не случилось. Команда должна усердно работать, чтобы не потерять и следующий сезон.

Что Макс может сделать? Он зависит от команды. Ред Булл немного отстает в плане болида, немного отстает в плане мотора. Сын разочарован так же, как и я.

Дайте ему хороший болид - и он будет сражаться за титул. Мы уже несколько лет в Ред Булле, и сейчас я не вижу, чтобы их машина могла бороться за титул в сезоне-2020“, - цитирует Ферстаппена-старшего Motorsport.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может покинуть Ред Булл после сезона-2020.