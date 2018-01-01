Леклер: Я все еще доверяю Феттелю

Монегаск отметил, что важно хорошо понимать своего партнера по команде.

Пилот Феррари Шарль Леклер опроверг информацию о том, что у них с напарником по команде Себастьяном Феттелем конфликт.

Читай также: Хэмилтон: Феттель чувствует себя неуютно рядом с таким сильным пилотом, как Леклер

“Думаю, что доверие между нами существует. Я все еще доверяю ему. А он, в свою очередь, доверяет мне. Для побед Феррари нам нужно хорошо понимать друг друга.

На старте гонки в Сочи я помог ему в слипстриме, после чего он вышел в лидеры. Но потом во время пит-стопа мы поменялись местами, как и договаривались. Все хорошо “, - цитирует Леклера Motorsport.

Напомним, победителем гонки в России стал Льюис Хэмилтон.