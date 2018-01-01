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Леклер: Я все еще доверяю Феттелю

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Монегаск отметил, что важно хорошо понимать своего партнера по команде.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Себастьян Феттель и Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер опроверг информацию о том, что у них с напарником по команде Себастьяном Феттелем конфликт.

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“Думаю, что доверие между нами существует. Я все еще доверяю ему. А он, в свою очередь, доверяет мне. Для побед Феррари нам нужно хорошо понимать друг друга.

На старте гонки в Сочи я помог ему в слипстриме, после чего он вышел в лидеры. Но потом во время пит-стопа мы поменялись местами, как и договаривались. Все хорошо “, - цитирует Леклера Motorsport.

Напомним, победителем гонки в России стал Льюис Хэмилтон.

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Теги: Формула-1, Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари
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