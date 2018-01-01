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Хэмилтон: Феттель чувствует себя неуютно рядом с таким сильным пилотом, как Леклер

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Британец объяснил, почему немецкий гонщик находится в слабой форме.
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер
Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию вокруг пилотов Феррари Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

Не хочу говорить публично о том, что я думаю об этом. Но, вероятно, Себастьян чувствует себя не очень уютно, когда рядом с ним такой сильный пилот. В Феррари всегда придерживались политики деления на первого и второго пилота команды, но я не согласен с этим.

Когда я пришел в Мерседес, я сказал, что не хочу быть первым номером. Я подчеркнул, что мне нужны одинаковые возможности с напарником. Знал, что, если буду делать работу должным образом, буду побеждать. Сейчас я думаю также“ - цитирует Хэмилтона Nextgen-Auto.

Напомним, после трех побед кряду, пилоты Феррари провалились на Гран-при России. 

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
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