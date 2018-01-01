Ферстаппен: У Хэмилтона не было конкуренции в последние годы

Нидерландский гонщик сомневается в способностях британца.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился мнением про выигранные чемпионские титулы Льюиса Хэмилтона.

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“За последние года у Льюиса были не самые сильные напарники. Оказавшись за рулем правильной машины, ты можешь победить всех.

Льюис потрясающий гонщик, один из лучших, с кем я гонялся в Формуле 1.

Помимо этого, у Мерседес была лучшая машина на трассах. Когда у тебя доминирующий болид, то конкуренцию может составить только напарник“, - заявил Ферстаппен для GP Fans.

Отметим, что Хэмилтон выиграл гонку в Сочи.

Напомним, что Льюис сумел побить рекорд Шумахера, который продержался 18 лет.