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Хэмилтон побил рекорд Шумахера

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Британец побил 18-летний рекорд, который принадлежал Михаэлю.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон сумел побить рекорд Шумахера, который держался на протяжение 18 лет.

На Гран-при Бельгии 2001 года Шумахер превзошел Айртона Сенну по количеству гонок, в которых ему удалось лидировать в один круг. К концу карьеры ориентир показатель у немца вырос до 142 отметок.

Вчера, 29 сентября, Хэмилтон сумел побить достижение Михаэля. Гонка для британца в Сочи стала для него 143-й, в которой ему удалось полидировать. 

Отметим, что Мерседес занимает лидирующую позицию в Кубке Конструкторов. 

Напомним, что Льюис Хэмилтон идет первым в личном рейтинге пилотов.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер, Мерседес, Феррари
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