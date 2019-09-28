Хэмилтон выиграл гонку в Сочи

Мерседес почти без борьбы сделал победный дубль на Гран-при России.

Мерседес выиграл все Гран-при России с момента проведения с 2014 года. Казалось, после уверенных последних Гран-при со стороны Феррари и после победы Леклера в квалификации, серия будет прервана.

Ожидания усилились, когда на старте Феттель лучше всех среагировал и не только опередил стартующего вторым Хэмилтон, но и вовсе вышел в лидеры.

Феррари почему-то попросила Феттеля пропустить Леклера, но тот ответил быстрыми кругами и отъехал от напарника на 2 секунды. Команде пришлось пообещать Шарлю, что размен произойдет позже.

И он таки произошел, но не так, как того хотелось бы в Феррари. Леклер первым поехал в боксы, а остановку Феттеля оттянули на несколько кругов и это дало Шарлю возможности обойти напарника.

Когда Феттель вернулся после смены шин на трассу позади Леклера, почти сразу у него случилась поломка мотора, и немец сошел с гонки. Его остановка вызвала виртуальный сейфити-кар, чем воспользовался Мерседес - Хэмилтон тут же отправился в боксы и остался лидером.

Спустя пару кругов Рассел разбил свой автомобиль, на трассу выехал реальный автомобиль безопасности и Феррари зазвали Леклера на еще один пит – теперь Шарль был уже третьим позади обоих Мерседес.

Фактически, дальше Леклер на более быстрых и свежих шинах пытался пройти Боттаса, который сдерживал Шарля пока Хэмилтон отрывался. Боттас в итоге сдержал Леклера, позволил Хэмилтону выиграть, сам финишировал вторым, а Леклер пересек финишную линию только третьим.

Из остальных гонщиков отметим прорыв Алекса Элбона на 5-е место со старта с пит-лейн.