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Феттель: Сегодня Шарль очевидно был быстрее

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Немецкий пилот про соперничество с монегаском.
Леклер и Феттель
Леклер и Феттель
Getty Images

Пилот Феррари Себастьян Феттель поделился мнением о борьбе со своим напарником по команде  Шарлем Леклером.

“Очевидно, что сейчас, как и на прошлых этапах, я провел не лучшую свою квалификацию. Сегодня Шарль очевидно был быстрее, довольно легко определить, где именно он меня опередил. Но он был быстрее не намного, то тут, то там.

Нет никакой закономерности. Нельзя сказать, что он был постоянно быстрее меня в определенных поворотах. На последних этапах на самом деле у нас была более плотная борьба, чем кажется.

Посмотрим, что будет завтра. Обычно я гораздо увереннее чувствую себя по воскресеньям“, - сказал  Феттель для Motorsport Week. 

Отметим, что Леклер выиграл квалификацию Гран-при России.

Напомним, что пилоты Феррари оказались лучшими в третьей практике Гран-при России.

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Теги: Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Формула 1
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