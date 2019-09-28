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Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

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Монегаск продолжает доминировать в поуле.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер одержал победу в квалификацию Гран-при России, показав результат 1:31,628.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон (Мерседес) с отставанием 0,402 секунды. Третью строчку занял немец Себастьян Феттель (Феррари) с результатом +0,425.

Стоит отметить, что монегаск выиграл уже шестой поул в этом сезоне.

Гран-при России состоится в воскресенье, 29 сентября, в 14:10 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция гонки.

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Теги: Шарль Леклер, Формула-1, Гран-при России
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