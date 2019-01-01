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Леклер и Феттель - лучшие в третьей практике Гран-при России

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Пилоты Феррари обошли своих конкурентов из Мерседеса.
Шарль Леклер выиграл третью практику Гран-при России
Шарль Леклер выиграл третью практику Гран-при России
Getty Images

На автодроме в Сочи состоялась третья тренировка в рамках Гран-при России Формулы-1.

Первый результат показал пилот Феррари Шрль Леклек, а вторую строчку занял его партнер по команде Себастьян Феттель. Водители Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валлтери Боттас заняли третью и четвертую позиции соответственно.

Отметим, что Леклер также выиграл первую практику в Сочи, а на второй тренировке Шарль стал вторым.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция Гран-при России, которая начнется в воскресенье, 29-го сентября, в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: Шарль Леклер, Себастьян Феттель, Феррари, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, автоспорт, Формула-1, практика, Мерседес
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