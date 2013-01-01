Гран-при России: онлайн трансляция гонки

Следите за развитием гонки на Гран-при России в нашей онлайн трансляции.

Гран-при России появился в календаре Формулы-1 с 2014-го года. С тех пор на данном этапе побеждали только пилоты Мерседес - три победы числятся на счету Льюиса Хэмилтона, один раз успех праздновал Нико Росберг, еще раз выиграл Валттери Боттас.

Однако, в преддверии Гран-при России, Феррари завоевал три победы подряд, включая дубль в Сингапуре. Возможно, Скудерия продолжит эту серию и в Сочи.

О трассе

Место проведения: Сочи, Россия

Название трассы: Сочи Автодром

Длина круга: 5,853 км

Гоночная дистанция: 53 кругов = 310,209 км

Рекорд круга (гонка): 1.35,861 - Валттери Боттас (Мерседес, 2018)

Победитель в 2018: Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Трасса в Сочи по своей длине занимает третье место в чемпионате Формулы-1, уступая лишь СПА (Бельгия) и Сильверстоуну (Великобритания). Аэродинамика и мощность мотора являются главными факторами успеха. Износ тормозов - средний.

Сочи отличается от традиционных автодромов - здесь присутствуют и очень длинные прямые, и затяжные быстрые повороты, торможения с высоких скоростей и нехватка сцепления во время разгонов на выходе.

Российская трасса, по мнению многих гонщиков и экспертов, очень разношерстная. С одной стороны тут есть две длинных прямых с зонами DRS, а с другой - множество поворотов, причем многие из которых 90-градусные, что заставляет инженеров находить такие настройки, чтобы машина не уступала ни на одном из секторов. Тут очень важна аэродинамика и мощность двигателя.

Третий поворот очень затяжной и нетипичный, с высоким боковым ускорением. С точки зрения силовой установки, российская трасса - одна из тех, где очень важна мощность, но важно добиться оптимального расхода энергии двигателем внутреннего сгорания и системой ERS. Расход топлива - одна из проблем, ведь, фактически, командам приходится экономить топливо во время гонки и контролировать его расход на дистанции.

Стоит сказать, что в Сочи очень важна квалификация. Несмотря на наличие двух длинных прямых с зонами DRS, обгонять в России очень сложно - такой вывод сделан из прошлых Гран-при. Дело в том, что трасса очень узкая и постоянно приходится поворачивать в разные повороты, что существенно усложняет возможность обгона, а, учитывая близость стен, рисковать сходом никто не хочет.

Расписание заездов

27.09 (11:00) Первая практика

27.09 (15:00) Вторая практика

28.09 (12:00) Третья практика

28.09 (15:00) Квалификация

29.09 (14:10) Гонка

Напомним, наш сайт будет вести онлайн трансляцию гонки Гран-при России в воскресенье, 29-го сентября. Начало трансляции в этой новости в 14:00 по киевскому времени.