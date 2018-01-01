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Хэмилтон: Мерседес не фаворит Гран-при Сочи

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Британец не верит в успех команды.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при в России.

Он считает, что его команду нельзя назвать фаворитом предстоящего этапа Формулы-1, ведь все три последние гонки были за Феррари

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“В чемпионате больше нет трасс, где мы были бы фаворитами. Если мы хотим победить Феррари, нам нужно провести идеальный уик-энд.

У нас связаны руки. Наше отставание на прямых невозможно ликвидировать в краткосрочной перспективе“, - приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

Отметим, что Хэмилтон заявил, что поддержка других пилотов команды ему не нужна.

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Теги: Льюис Хэмилтон, Формула 1, Мерседес, авто
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