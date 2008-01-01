Феттель: Не думаю, что Феррари сможет везде побеждать

Немец настроен скептически на успех своей команды.

Пилот Феррари Себастьян Феттель заявил о том, что болельщикам не нужно надеяться на победы на разных типах трасса, после успешных гонок в Сингапуре.

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“Эта победная серия очень хороша. В Сингапуре был очень хороший результат, так как в последнее время эта трасса нам не подходит.

Так что, конечно, это был приятный сюрприз для нас. Также этот успех лучше помог понять машину в плане обновлений и нашего направления.

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Позитив был не только в хорошем результате. Мы движемся в верном направлении, но будет неправильно думать, что после побед на двух разных типах трасс мы сможем выигрывать везде.

Думаю, что Мерседес способен выигрывать гонки везде, они - ориентир. Это то положение, в котором хотим оказаться мы.

В идеале мы даже должны зайти дальше, чем они. Впереди много работы, но, думаю, мы идем правильной дорогой“, - цитирует слова Феттеля GPFans.

Напомним, что немец финишировал первым впервые в гонках этого года.