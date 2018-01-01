Переключиться на мобильную версию

Хэмилтон: Я должен делать свою работу сам, мне не нужна помощь Боттаса

Комментариев: 0
Британец отметил, что он борется за титул со своим партнером по команде.
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон
Getty Images

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон вспомнил прошлогоднее Гран-при России, когда его партнер по команде Валттери Боттас последовал приказу команды и отдал победу британцу.

“Не думаю, что мне будет нужна помощь Боттаса. Я хочу делать свою работу сам. Я никогда не просил о помощи и мне неприятен опыт прошлого года.

Я не хотел бы, чтобы такое повторилось. Не думаю, что мне нужна помощь от кого-либо в той работе, которую я могу делать. За исключением тех случаев, когда команда делает так, чтобы провести уик-энд как можно лучше.

Сейчас я борюсь за титул с Боттасом, так что не думаю, что он поможет мне во второй раз. Если бы это была последняя гонка и речь шла о победе, все было бы иначе“, - цитирует Хэмилтона Crash. 

Напомним, Гран-при России состоится в воскресенье, 29 сентября. Ознакомьтесь также с календарем и результатами гонок Формулы-1.

Поделись:
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь