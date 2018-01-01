Хэмилтон: Я должен делать свою работу сам, мне не нужна помощь Боттаса

Британец отметил, что он борется за титул со своим партнером по команде.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон вспомнил прошлогоднее Гран-при России, когда его партнер по команде Валттери Боттас последовал приказу команды и отдал победу британцу.

“Не думаю, что мне будет нужна помощь Боттаса. Я хочу делать свою работу сам. Я никогда не просил о помощи и мне неприятен опыт прошлого года.

Я не хотел бы, чтобы такое повторилось. Не думаю, что мне нужна помощь от кого-либо в той работе, которую я могу делать. За исключением тех случаев, когда команда делает так, чтобы провести уик-энд как можно лучше.

Сейчас я борюсь за титул с Боттасом, так что не думаю, что он поможет мне во второй раз. Если бы это была последняя гонка и речь шла о победе, все было бы иначе“, - цитирует Хэмилтона Crash.

Напомним, Гран-при России состоится в воскресенье, 29 сентября. Ознакомьтесь также с календарем и результатами гонок Формулы-1.