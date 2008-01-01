Бриаторе: Леклер доказал, что является большим талантом

Итальянец отметил, что победа в Сингапуре была очень важна для Себастьяна Феттеля.

Экс-руководитель Рено Флавио Бриаторе прокомментировал выступление гонщиков Феррари на Гран-при Сингапура.

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“Леклер доказал, что является большим талантом. Он мог победить в Сингапуре.

Но насчет командной тактики ничего не могу сказать. Феттелю нужна была эта победа“, - цитирует Бриаторе GrandPX.news.

Напомним, Феррари выиграла три гонки впервые с 2008 года.