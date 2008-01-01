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Бриаторе: Леклер доказал, что является большим талантом

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Итальянец отметил, что победа в Сингапуре была очень важна для Себастьяна Феттеля.
Шарль Леклер
Шарль Леклер
Getty Images

Экс-руководитель Рено Флавио Бриаторе прокомментировал выступление гонщиков Феррари на Гран-при Сингапура.

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“Леклер доказал, что является большим талантом. Он мог победить в Сингапуре.

Но насчет командной тактики ничего не могу сказать. Феттелю нужна была эта победа“, - цитирует Бриаторе GrandPX.news.

Напомним, Феррари выиграла три гонки впервые с 2008 года.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Феррари, Шарль Леклер, Гран-при Сингапура, Флавио Бриаторе
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