Леклер: Сравнения с Михаэлем - большая честь для меня, но до этого еще очень далеко
21-летний монегасский гонщик Феррари Шарля Леклера сказал, что его рано сравнивать с легендарным пилотом Михаэлем Шумахером, который является семикратным чемпионом Формулы-1.
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“Лично мне всегда приятно слышать такое. Но мне только 21 год. Я еще ничего не доказал, если сравнить с тем, что удалось доказать Михаэлю. Сейчас слишком рано проводить подобные сравнения.
Я работаю над карьерой, стараюсь, чтобы она стала как можно более успешной.
Сравнения с Михаэлем - большая честь для меня, но пока до этого еще очень далеко, как мне кажется“, - цитирует слова Леклера GPToday.
Напомним, что Леклер выиграл квалификацию Гран-при Сингапура.
Отметим, что Феррари выиграла три гонки подряд впервые с 2008 года.
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