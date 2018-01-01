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На гонках в России выступят сразу два Шумахера

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Братья Шумахера выступят в России.
Дэвид Шумахер (справа)
Дэвид Шумахер (справа)
Fia Formula 3

Во время Гран-при России в Сочи в заездах примут участие два гонщика с фамилией Шумахер. 20-летнему Мик Шумахер выступит в Формуле-2, а также его двоюродный брат 17-летний Дэвид Шумахер, которого ожидает дебют в Формуле-3, об этом сообщает официальный сайт Fia Formula 3.

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Мик является сыном семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Дэвид - сын Ральфа Шумахера, брата Михаэля, выступавшего в Формуле-1 десять лет.

Мик Шумахер - действующий чемпион Формулы-3. В нынешнем сезоне занимает 11-е место в личном зачете Формуле-2.

Отметим, что Гран-при Формулы-1 в Сочи состоится с 26 по 29 сентября.

Напомним, что руководитель Феррари верит в сына Михаэля Шумахера.

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Теги: Мик Шумахер, Дэвид Шумахер, Формула 1, Формула 2, Формула 3, гонки
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