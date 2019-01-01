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Кубица: Я не хочу ограничиваться работой на симуляторе

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Польский гонщик хочет проводить гонки за рулем болида.
Роберт Кубица
Роберт Кубица
Getty Images

Польский автогонщик Уильямса Роберт Кубица рассказал, что не против продолжить работу в Формуле-1 в качестве тест-пилота на симуляторе. 

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“В августе я решил подумать о своем будущем. Я спросил себя, хочу ли я продолжать работу в Уильямсе.

Вы уже знаете, какое решение я принял. Конкретной даты нет, но мне нужно определиться с планами на следующий сезон до конца года, может немного раньше.

Согласен ли я на работу на симуляторе? Я долго и упорно работал, чтобы вернуться на высший уровень.

Не могу представить, что 100 дней в году я буду заперт в темной комнате. Я не исключаю работы на симуляторе, но не готов заниматься лишь этим.

В первую очередь я ищу возможность для пилотирования. Таков мой приоритет. Если мне нужно будет совмещать это с чем-то еще, я соглашусь.

Но я не согласен исключительно на симулятор. Я уже достаточно в своей жизни занимался этим.

Я хочу участвовать в гонках. Уверен, если получу место за рулем быстрой машины, смогу делать свою работу по-настоящему“, - цитирует слова Кубицы GrandPX.news. 

Напомним, что Роберт Кубица покинет Уильямс после окончания сезона.

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