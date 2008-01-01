Феррари выиграла три гонки подряд впервые с 2008 года

Себастьян Феттель триумфовал на Гран-при Сингапура.

Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель выиграл на Гран-при Сингапура, после того как его напарнику Шарлю Леклеру не было лучших в Бельгии и Италии.

Таким образом, впервые за 11 лет итальянская команда выиграла три гонки кряду. В 2008 году Кими Райкконен и Фелипе Масса выиграли сразу четыре гонки подряд, по очереди побеждая на Гран-при Малайзии, Бахрейна, Испании и Турции.

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