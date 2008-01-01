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Феррари выиграла три гонки подряд впервые с 2008 года

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Себастьян Феттель триумфовал на Гран-при Сингапура.
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Getty Images

Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель выиграл на Гран-при Сингапура, после того как его напарнику Шарлю Леклеру не было лучших в Бельгии и Италии.

Таким образом, впервые за 11 лет итальянская команда выиграла три гонки кряду. В 2008 году Кими Райкконен и Фелипе Масса выиграли сразу четыре гонки подряд, по очереди побеждая на Гран-при Малайзии, Бахрейна, Испании и Турции. 

Ознакомьтесь также с личным зачетом пилотов и зачетом Кубка конструкторов в сезоне-2019.

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Теги: Формула-1, Себастьян Феттель, Шарль Леклер, Феррари
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