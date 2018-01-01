Феттель: Меня удивило то, что я оказался впереди Леклера

Немецкий пилот одержал первую победу в сезоне.

Пилот команды Феррари Себастьян Феттель поделился своими эмоциями после победы на Гран-при Сингапура.

“Было очень жарко. Прежде всего, хочу поздравить всю команду Феррари. Старт сезона был сложным, но затем мы начали оживать. Также хочу поблагодарить болельщиков, которые верили в меня. Я получил очень много приятных сообщений. Любовь фанатов придала мне сил и веры в себя.

Меня позвали на пит-стоп в последний момент. Я думал, что это делать еще рано, но после остановки я выжал максимум на круге выезда из боксов.

Меня удивило то, что я оказался впереди Леклера. Старался контролировать ситуацию в концовке, но из-за сейфти-кара получилось далеко не все“, - приводит слова Феттеля BBC.

Напомним, Феттель выиграл впервые в году, финишировав первым в Сингапуре.